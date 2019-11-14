Zaharova: Rusya, Anez'i Bolivya'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyor

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından başa geçen muhalif Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in Rusya tarafından seçimlere kadar geçici devlet başkanı olarak tanındığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya, Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıyacak, ancak seçimlere kadar. Bu, Bolivya'da yaşanan gelişmelerin meşru bir süreç olarak kabul edilmesi anlamına gelmiyor. Bolivya'da yaşananlardan endişe duyduğumuzu anımsatmak isterim" dedi.

'Meşru hükümetten ancak seçimlerden sonra söz edilebilir'

Zaharova, Bolivya'da meşru bir hükümetten söz etmenin ancak seçimlerden sonra mümkün olacağını belirterek Bolivya'daki durumu, seçimlerin yapılması gereken bir durum olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

'Yaşananlar devlet darbesiyle eşdeğer'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, Moskova'nın Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını kaydetti.

Bolivya'da yaşananların devlet darbesiyle eşdeğer olduğunu söyleyen Ryabkov, "Tüm bunlar Bolivya'nın iç meselesi. Benzer görüşü Kremlin de dile getirdi. Diğer ülkeleri bu ülkedeki krizden çıkar sağlamaya çalışmaktan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiası dayanaksız'

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak Moskova'nın Bolivya seçimlerine müdahale ettiği iddialarına tepki gösterdi.

Suçlamaların dayanaksız olduğunu ve kanıtlara dayanmadığını vurgulayan Rus Dışişleri, "İddianın kaynağı, Baltıklar'da kayıtlı ve yurtdışından finanse edilen 'Proekt' şirketinin Rusofobik eğilimli internet sayfası. Şirket sahibi, Stanford Üniversitesi'nde eğitim ve John Knight bursu alan, Doj televizyonun, RBK ve Forbes'un eski genel yayın yönetmeni Roman Badanin. 'Proekt'in açıkça Rusya aleyhindeki yayınları, Washington'un Badanin'in eğitimi aktardığı kaynakların boşa gitmediğini gösterme amacı taşıyor" ifadelerine yer verdi.

'Proekt', Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Bolivya'daki ticari çıkarlarını korumak için Evo Morales'in zafer kazanmasını sağlamak amacıyla bu ülkeye siyasi danışmanlar gönderdiğini iddia etmişti.