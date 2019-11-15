Rus vekil: Hava savunma sistemi ve helikopterler Kamışlı'daki üsse Türkiye'yle koordinasyon içinde konuşlandırıldı

Rus vekil Andrey Krasov, Kamışlı'daki hava üssüne Rus helikopterleri ve hava savunma sisteminin konuşlandırılmasının Türkiye'yle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Rus basınına Kamışlı'ya hava savunma sistemi konuşlandırılması hakkında açıklama yapan Duma Savunma Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, "Tüm bunlar, Rusya ile Türkiye arasındaki mutabakat kapsamında gerçekleştiriliyor" dedi.

Suriye'deki Rus askeri varlığının ciddi şekilde genişlediğini söyleyemeyeceğini belirten Krasov, "Suriye sınırları içinde terörle mücadele faaliyetleri yürütülüyor. Meşru Suriye hükümetine yardım ediyoruz. Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü'nden Kamışlı'daki üsse Mi-35 ve Mi-8 helikopterleri gönderdiği ve üssün hava savunma sistemiyle koruma altına alındığı basına yansımıştı.