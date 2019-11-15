Rus uzman Erdoğan'ın S-400 açıklamasını değerlendirdi: Ankara'nın önünde zorlu bir görev var

Erdoğan’ın ABD ziyaretinin ardından S-400 alımından vazgeçmeyecekleri açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Rus askeri uzman Yuriy Kotenok, "Erdoğan’ın önünde de NATO üyesi olarak kalırken Moskova ile ilişkiler kurmak gibi çok zor bir görev var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sonrasında S-400 alımından vazgeçmeyecekleri yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Rus askeri uzman Yuriy Kotenok, “Erdoğan bu sözlerle değiştirilemez duruşunu bir kez daha gösteriyor. Dünyanın bir ülkesinin geri kalan herkese kendi istediklerini dikte etmek istediği mevcut koşullarda bu ciddi bir davranış. Bu nedenle ABD’ye doğrudan gösterdiği bu tavır, kuşkusuz Erdoğan’ın kumbarasına atılıyor” ifadelerini kullandı.

Kotenok, “Türkiye sadece bölgesel bir güç rolüne soyunmuyor, ayrıca stratejik bir düzeye çıkmaya çalışıyor. Bu noktada da Erdoğan’ın önünde de NATO üyesi olarak kalırken Moskova ile ilişkiler kurmak gibi çok zor bir görev var” dedi.

'Türkiye hazırlıklı olmalı'

Bu durumun ABD’yi çok rahatsız ettiğini belirten Kotenok, “Bu bağlamda, Erdoğan’ın Washington ziyaretinin sonuçları dikkat çekici. Erdoğan’ın S-400 açıklaması duruşlarını bozmayı başaramayacaklarının göstergesi. Ancak yine de de unutmayalım ki ABD’nin Türkiye yönetimine yönelik başvurabileceği birçok yöntem var. Bu nedenle Türkiye bölgede onu askeri veya siyasi provokasyonlara çekebilecekleri konusunda hazırlıklı olmalı” dedi.

ABD ziyaretine ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, Amerika'nın S-400'ü kaldırma teklifiyle ilgili "S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz" demişti.