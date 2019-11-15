Rus Uzman: ABD, Su-35 alımı için Mısır’a yaptırım uygularsa kendi boğazını sıkmış olacak

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu uzmanı Yelena Supunina, ABD’nin Su-35 alımıyla ilgili, Mısır’a yaptığı ekonomik yardımlardaki kısmi kesintilerle sınırlı kalacağını ve ciddi tedbirlere başvurmayacağını söyledi.

Wall Street Journal daha önce, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ortak bir mektupla Mısırlı yetkilileri Rus Su-35 savaş uçakları almaları durumunda tehlikeli yaptırımlar uygulayacakları konusunda uyardıklarını belirtmişti.

ABD’nin son zamanlarda yaptırımları politik ve ekonomik baskı aracı olarak kullandığını belirten Suponina, Rusya’yla imzalanan sözleşmelerin de bu tür eylemlere maruz kaldıklarını kaydetti.

Washington’ın şu anda ciddi tedbirlere başvuracağını sanmadığını belirten Suponina şu ifadeleri kullandı:

“Amerikalıların en fazla yapacakları şey, Mısır’a aralarında askeri yardımında bulunduğu ekonomik desteği kısmaktır. Ancak, ABD’liler bununla kendi boğazlarını sıkmış olacaklar, çünkü Mısır, bu yardımlar çerçevesinde öncelikli olarak Amerikan silahları satın alıyor. Bu nedenle, Amerikalılar Türkiye örneğinde olduğu gibi, yüksek sesli açıklamalar, makyaj niteliğindeki önlemlerin benimsenmesiyle sınırlı kalıp, ciddi tedbirlere baş vurmayacaklar.”

Askeri-ekonomik yardımların dondurulması ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun uzun sürmesinin pek mümkün olmadığını vurgulayan Suponina, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Mısır ekonomisi şu anda iyi bir durumda değil. Askeri ve ekonomik yardımlardaki kısmi kesintilerin bile kesinlikle olumsuz etkileri olacaktır, ancak Donald Trump yönetiminin alacağı olası yaptırım kararlarının çok büyük etkileri olmayacaktır”

Kommersant gazetesi nisan ayında, savunma sanayi sektöründeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde iki ülkenin, 20'nin üzerinde Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşmalara imza attığını duyurmuştu.

Anlaşmanın 2018'in sonunda yürürlüğe girdiği belirtilen haberde, silahlarla donatılmış olan 20'nin üzerinde uçağın teslimatına 2020-2021'de başlanması gerektiği, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların toplam tutarının 2 milyar doların üzerinde olduğu belirtilmişti.