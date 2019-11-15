Simonyan: Facebook, RT Documentary'e sansür uyguluyor

Twitter hesabından açıklama yapan Simonyan, "Facebook'taki kullanıcıların belgesel kanalımıza erişimi bir aydan daha uzun bir süredir kısıtlanıyor. RTD paylaşımlar yapıyor ancak hiç kimse bunları zaman tünelinde görmüyor" ifadelerini kullandı.
Нашей документалке уже больше месяца ограничивают аудиторию на Фейсбуке.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 15, 2019
RTД размещает посты, но их никто не видит в своей новостной ленте.
Ребята несколько раз подавали запрос к модераторам: за что их так? Что сделали не по правилам?
RTD çalışanlarının moderatörlere birkaç kez bunun nedenini ve kurallara aykırı ne yaptıklarını sorduklarını kaydeden Simonyan, "Ancak Zuckerberg'in moderatörleri sessiz. Amerikan sansürünün hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve şimdiye kadar bunu anlamadıysanız eyvahlar olsun" dedi.
Но модераторы Цукерберга молчат.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 15, 2019
Мы продолжаем жить в мире победившей американской цензуры, и горе вам, если вы до сих пор этого не поняли.
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