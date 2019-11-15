Simonyan: Facebook, RT Documentary'e sansür uyguluyor

Facebok'un RT Documentary (RTD) kanalının yaptığı paylaşımları bilinçli olarak bloke ettiğini belirten Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, platformun sansür uyguladığını vurguladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Simonyan, "Facebook'taki kullanıcıların belgesel kanalımıza erişimi bir aydan daha uzun bir süredir kısıtlanıyor. RTD paylaşımlar yapıyor ancak hiç kimse bunları zaman tünelinde görmüyor" ifadelerini kullandı.

Нашей документалке уже больше месяца ограничивают аудиторию на Фейсбуке.



RTД размещает посты, но их никто не видит в своей новостной ленте.



Ребята несколько раз подавали запрос к модераторам: за что их так? Что сделали не по правилам? — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 15, 2019

​RTD çalışanlarının moderatörlere birkaç kez bunun nedenini ve kurallara aykırı ne yaptıklarını sorduklarını kaydeden Simonyan, "Ancak Zuckerberg'in moderatörleri sessiz. Amerikan sansürünün hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve şimdiye kadar bunu anlamadıysanız eyvahlar olsun" dedi.

Но модераторы Цукерберга молчат.



Мы продолжаем жить в мире победившей американской цензуры, и горе вам, если вы до сих пор этого не поняли. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 15, 2019

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