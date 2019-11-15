‘ABD, ağzının içine bakacak hükümetler kuruyor’

Rusya’dan S-35 savaş uçağı alan Mısır’ın ABD yaptırımlarıyla tehdit edilmesini eleştiren Duma Savunma Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Krasov, "Yaptırımlar, renkli devrimler, meşru hükümetlerin değiştirilmesi... Tüm bunlar, ABD yönetiminin ağzının içine bakıp sessini çıkarmayacak hükümetler kurmak için" dedi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Rusya’dan S-35 savaş uçağı alan Mısır’ın bir kez daha ABD tarafından yaptırımlarla tehdit edilmesini değerlendirdi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlığı ortak mektupla Rusya’dan Su-35 savaş uçağı alması durumunda yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine dair Mısır'daki Abdülfettah es Sisi'nin yönetimini tehdit etti.

Mısır'ın Rusya'dan 20’den fazla Su-35 savaş uçağı için mühimmat teslim almasına ilişkin anlaşma imzaladığına dair nisanda çıkan haberler bugüne dek resmi makamlarca doğrulanmadı.

Sputnik’e konuşan Rus vekil Krasov, “ABD’nin yaptırımları, ekonomik ve jeopolitik çıkarlarını ilerletmek için kullandığı apaçık ortada. Yaptırımlar, renkli devrimler, meşru hükümetlerin değiştirilmesi... Tüm bunlar, ABD yönetiminin ağzının içine bakıp sessini çıkarmayacak hükümetler kurmak içindir" diyerek ekledi:

"ABD ödül ve ceza yöntemini kullanarak özellikle silah piyasasında haksız rekabet uygulamaya çalışıyor."

Bu tür baskıların öncelikle bağımsız dış politika yürüten ülkelere karşı uygulandığını, ABD'nin yaptırımlara başvurarak diğer ülkelerin mallarını safdışı bırakıp kendi mallarını sattığını anlatan Krasov, "Bu da bir nevi ABD tipi yaptırım aracılığıyla 'adil' rekabet" dedi.

Krasov, Rusya ile Mısır arasındaki işbirliğinin uzun bir geçmişinin bulunmasının şüphe götürmez bir gerçek olduğunu belirtti.