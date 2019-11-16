Rusya: Türkiye’yle Kamışlı yakınlarında ortak devriye gerçekleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisi ile TSK’nın Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafında yedinci ortak devriye görevini gerçekleştirdikleri açıklamasını yaptı.

Rus Savunma Bakanlığı yetkililerin açıklamalarına göre, yedinci ortak devriye Kamışlı’nın kuzeyinde, yerleşim yerine ‘birkaç on kilometre uzaktaki bir alanda’ yapıldı.

Söz konusu ortak kara devriyesi esnasında Rus Hava Kuvvetleri helikopterlerinin de havada devriye görevi gerçekleştirdiği kaydedildi. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, kara devriyesinin güvenliğini sağlamaları amacıyla bir dizi helikopterin Kamışlı’ya konuşlandırıldığı açıklamasını yapmıştı.

Rus Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre, devriye konvoyunda sekiz adet askeri araç yer aldı. Konvoy içerisinde, Rus askeri polisine ait Tigr ve VTB-80 zırhlı araçları ile Türk sınır muhafızlarına ait Kirpi zırhlı araçları bulunuyordu. Araçların içindeyse her iki ülkeden yaklaşık 50 askerin yer aldığı belirtiliyor.

Rusya ve Türkiye'nin sınırdaki ortak devriyesi, 22 Ekim'de Soçi'de vardıkları mutabakatı kapsamında yapılıyor.

Mutabakat, Rus ve Türk güçlerinin, Barış Pınarı Harekatı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirmesini içeriyor. Kamışlı ise ortak devriye alanının dışında tutulmuştu.

Söz konusu mutabakat Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor. Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşamaya varılmış değil.

Barış Pınarı Harekatı başladığı esnada ABD askerlerinin Kürt güçlerin elinde olan bölgelerden çekilmesi, Kürt güçler ile Suriye hükümeti arasında birtakım görüşmeler yapılmasına vesile olmuştu. Kürt güçlerin elinde olan bölgelere Suriye ordusu girmişti. Söz konusu anlaşmayla sonuçlanan görüşmelere Rusya arabuluculuk yapmıştı.