Karadeniz’de alıkonulan Ukrayna gemileri, Kerç limanından ayrıldı

Sputnik’e konuşan Kırım kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Ukrayna'ya ait Berdyansk, Nikopol ve Yany Kapu gemilerinin, tutuldukları Kerç limanından Rus gemilerinin eşliğinde ayrıldıklarını söyledi.

Yetkili, 3 geminin tarafsız sularda Ukrayna tarafına teslim edileceğini belirtti.

Daha sonra Rusya'nın Zvezda televizyon kanalı, Ukrayna gemilerinin Kırım Köprüsü'nden geçerek Karadeniz'e yol almalarının görüntülerini yayımladı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik, Sputnik’e “Gemilere buluşma noktasına kadar herhangi bir askeri konvoy eşlik etmeyecek, yarımada kıyıları boyunca ulusal karasularımız uzanıyor ve ek güvenlik gerekmiyor. Ukrayna tarafından da, silahların bulunmadığı sıradan gemiler yola çıktı” bilgisini verdi.

Rus senatör Sergey Tsekov da alıkonulan Ukrayna savaş gemilerinin Ukrayna’ya iadesinin iyi niyet jesti olduğunu dile getirdi.

'Zelenskiy yönetimine jest'

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi, Kırım Senatörü Sergey Tsekov, Sputnik’e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu bir iyi niyet jestidir. Bu jestle Ukrayna ile ilişkileri normalleştirme ve diyaloğa girmeye hazır olduğumuzu gösteriyoruz.”

Kerç Boğazı'nda ne olmuştu?

Ukrayna donanmasına ait gemiler, 25 Kasım 2018 tarihinde Rusya sınırlarını ihlal etmişti. Rus sınır güvenlik güçlerinin taleplerine karşılık vermeyen Ukraynalı denizciler birkaç saat boyunca tehlikeli manevralar gerçekleştirmişti. Olay sonucunda gemiler alıkonulmuş, gemilerde 2'si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

Tutuklu denizciler 7 Eylül’de Rusya ve Ukrayna arasındaki mahkum ile tutukluların değişim anlaşması kapsamında Ukrayna’ya iade edilmişti.