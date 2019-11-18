Rus senatör, Suudi Arabistan ile S-400 anlaşmasını ‘ABD için tatsız haber’ olarak niteledi

Puşkov, “O (Pompeo) Amerikan yapımı Patriot sistemlerinin bir kez arayla devreye girdiğini izah ettikten sonra böyle bir şey beklenmeliydi” ifadelerini paylaştı.
Rus senatör, Amerikan hava savunma sistemlerinin aksine S-400’lerin ‘zaman zaman değil, her zaman’ çalıştıklarını vurguladı.
Неприятная новость для Помпео. Но после того, как он разъяснил, что американские комплексы «Пэтриот» действуют через раз, этого следовало ожидать: в отличие от американских «Пэтриотов» наши С-400 действуют всегда, а не время от времени. https://t.co/DsLrqtYoxG— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 17, 2019
Daha önce Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Dairesi temsilcisi Mariya Vorobyova, Sputnik’e açıklamasında Suudi Arabistan ile 2017 yılında S-300 ve S-400 Triumf hava savunma sistemlerinin tedariki için bir sözleşme imzalandığını ve bu sözleşmenin hayata geçirilmesi için karşılıklı olarak kabul edilebilir şartları görüştüklerini ifade etmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)