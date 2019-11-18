Rus senatör, Suudi Arabistan ile S-400 anlaşmasını ‘ABD için tatsız haber’ olarak niteledi

Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya ile Suudi Arabistan’ın hayata geçirmek için görüşmeye devam ettikleri S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan kontratın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için ‘tatsız haber’ olduğunu belirtti.

Rusya ile Suudi Arabistan’ın hayata geçirmek için görüşmeye devam ettikleri S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan kontrat ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Puşkov, Riyad tarafından satın alınacak Rus silahları ile ilgili anlaşmanın Pompeo için ‘tatsız haber’ olduğunu yazdı.

Puşkov, “O (Pompeo) Amerikan yapımı Patriot sistemlerinin bir kez arayla devreye girdiğini izah ettikten sonra böyle bir şey beklenmeliydi” ifadelerini paylaştı.

Rus senatör, Amerikan hava savunma sistemlerinin aksine S-400’lerin ‘zaman zaman değil, her zaman’ çalıştıklarını vurguladı.

Неприятная новость для Помпео. Но после того, как он разъяснил, что американские комплексы «Пэтриот» действуют через раз, этого следовало ожидать: в отличие от американских «Пэтриотов» наши С-400 действуют всегда, а не время от времени. https://t.co/DsLrqtYoxG — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 17, 2019

Daha önce Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Dairesi temsilcisi Mariya Vorobyova, Sputnik’e açıklamasında Suudi Arabistan ile 2017 yılında S-300 ve S-400 Triumf hava savunma sistemlerinin tedariki için bir sözleşme imzalandığını ve bu sözleşmenin hayata geçirilmesi için karşılıklı olarak kabul edilebilir şartları görüştüklerini ifade etmişti.