Rusya, Kerç Boğazı’nda alıkoyduğu Ukrayna gemilerini iade etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus sınır güvenlik güçlerinin Kerç Boğazı’nı yasadışı şekilde geçmeye çalışırken el koyduğu üç Ukrayna gemisi Kiev’e teslim edildi.

Kerç Boğazı’nda ele konulduktan neredeyse bir yıl sonra, Moskova Ukrayna’ya ait iki devriye gemisi ve römorkörü Karadeniz’deki tarafsız sularda iade etti. Gemilerin mürettebatı, eylülde iki ülke arasındaki mahkûm takası sırasında serbest bırakılmıştı.

Bakanlığın açıklamasında, “18 Kasım’da, Kiev’in Kerç Boğazı’ndaki kasıtlı provokasyonu sırasında Kasım 2018’de Rusya sınırlarını ihlal eden ve Rus sınır güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Ukrayna Donanması’na ait üç gemi Ukrayna tarafına iade edildi” ifadeleri kullanıldı.

‘Her türlü provokasyonu sert bir şekilde engelleyeceğiz’

Bakanlık, gemilerin iadesinin Rus makamları gerekli soruşturmayı tamamladıktan sonra mümkün olduğunu ve Rusya’da kalmalarına gerek duyulmadığını aktardı.

Rusya’nın, sınırları yakınlarındaki her türlü provokasyonu sert bir şekilde engelleyeceği belirtilen açıklamada, “Kendi askerlerine provokasyon talimatı veren Kiev yönetiminin eylemleri sadece Rusya’nın egemenliğine karşı değil, bilinçli olarak tehlikeye atılan Ukrayna vatandaşlarına karşı da bir suç niteliğinde” denildi.

Kerç Boğazı'nda ne olmuştu?

Ukrayna donanmasına ait gemiler, 25 Kasım 2018 tarihinde Rusya sınırlarını ihlal etmişti. Rus sınır güvenlik güçlerinin taleplerine karşılık vermeyen Ukraynalı denizciler birkaç saat boyunca tehlikeli manevralar gerçekleştirmişti.

Olay sonucunda gemiler alıkonulmuş, gemilerde bulunan ikisi Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

Tutuklu denizciler 7 Eylül’de Rusya ve Ukrayna arasındaki mahkûm ve tutukluların değişim anlaşması kapsamında Ukrayna’ya iade edilmişti.