Rus senatörden TSK’nın Suriye’de harekata yeniden başlama olasılığıyla ilgili açıklama: Türkiye ikna edilmeli

Sputnik’e konuşan Vladimir Cabarov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rusya ve ABD, Kürt grupların güvenli bölgeden çıkarılacağına dair vaatlerini yerine getirmezse Ankara’nın Suriye’de operasyona yeniden başlayacağı açıklamasını değerlendirdi.

Cabarov, “Çavuşoğlu’nun sözünü ettiği, Ankara’nın operasyona yeniden başlama ihtimalinin müzakere konusu edileceğini düşünüyorum. Bu müzakerelerde Türkiye’nin Kürt grupların güvenli bölgeden çıkarılacağına dair şüphelerinin giderilmesi gerek. Eğer şüpheler varsa, bunlar müzakere yoluyla çözülmeli” dedi.

‘Rusya söz verdiyse tutar’

Bunun Türkiye ile Suriye askerleri arasında bir çatışma olmasını engellemek için gerekli olduğunu belirten Cabarov, “Rusya bir şey için söz verdiyse, verdiği sözü tutar. Buna Kürt grupların çekilmesini sağlamak da dahil. ABD adına bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.