Rus Dışişleri: ABD’nin kararı Filistin-İsrail ilişkilerinde gerginliğe yol açıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği ‘Yahudi yerleşimlerinin yasadışı olmadıkları’ yönündeki kararının Filistin-İsrail ilişkilerinde gerginliğe yol açacağı belirtildi.

Açıklamada, “Washington’un bu kararını, Filistin-İsrail ilişkilerindeki gerginliği daha da ağırlaştıracak olan Ortadoğu çözümünün uluslararası yasal altyapısını kırmaya yönelik bir başka adımı olarak değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, ‘İsrail’in, Doğu Kudüs te dâhil olmak üzere 1967’den beri işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşimlerinin hukuki geçerliliği olmadığını, uluslararası hukukun ihlali ve iki devlet ilkesinin temelinde Filistin-İsrail çözümüne ulaşma, ayrıca Ortadoğu’da adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışı tesis etme yolunda en önemli engellerden biri olduğunu belirleyen Rusya’nın prensip tutumunu’ teyit etti.

Rus Dışişleri, ilgili tüm tarafları ‘bölgede yeni tehlikeli bir gerilimi tetikleyebilecek ve doğrudan Filistin-İsrail görüşmelerinin yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşturulmasını engelleyebilecek adımlardan kaçınmaya’ çağırdı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetiminin İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu artık düşünmediğini açıklamıştı.