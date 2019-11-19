Kayıt
22:27 19 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fordo'da uranyum zenginleştiren santrifüjler

    Rus Dışişleri: ABD’nin Fordo’daki tesise yönelik yaptırımları yeniden başlatma niyetini kararlılıkla kınıyoruz

    © Fotoğraf : İAEK
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 14
    Abone ol

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İran’daki Fordo nükleer tesisine yönelik yaptırımları yeniden devreye alınması ile ilgili açıklamalarını kararlılıkla kınadığını, Washington’un niyetinin uluslararası yükümlülüklerin apaçık bir ihlali olduğunu belirtti.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 15 Aralık’tan itibaren İran’daki Fordo nükleer tesisinin, Tahran’ın uranyum zenginleştirmeye başlama kararı nedeniyle yeniden yaptırım listesine alınacağı yönündeki açıklamalarını kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington’un niyetinin uluslararası yükümlülüklerin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

    Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, “Bu tür kararlar, ABD tarafından uluslararası yükümlülüklerin açık bir şekilde ihlal edildiğinin ve hem yapılan anlaşmalara, hem de BM Güvenlik Konseyi'nin yalnızca açıkça ihlal etmekte tereddüt etmedikleri, aynı zamanda diğer tüm ülkelerin uygulama sürecini engellemeye çalıştıkları kararlarına yönelik sorumsuz tutumlarının bir başka örneği. Küresel liderliğe aday olan en büyük devletlerden birinin bu utanmazca tutumu, en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor” ifadelerine yer verildi.

    “Amerikan açıklamaları dikkate alınarak, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Otak Komisyonu tarafından esaslı bir tepki gerekecek. Avrupalı meslektaşlarımızın ABD’nin eylemleri konusunda sıradan bir şekilde üzüntülerini ifade etmenin ötesine geçme gücü bulacaklarını, bizimle ve Çin’le birlikte KOEP’i savunarak, kapsamlı anlaşmaların uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlama ve Fordo projesini,  ayrıca ABD’nin yaptırım saldırılarından ‘nükleer anlaşmanın’ diğer önemli unsurlarını güvenilir bir şekilde koruma çalışmalarına katılacaklarını umuyoruz” denilen açıklamada, aynı zamanda Rus uzmanların Fordo’da ‘başlatılan işlerin devam etmesi için uygun koşulların ve korunaklı ortamın oluşturulması amacıyla bu bölgede İran tarafıyla sıkı işbirliği yapmaya’ devam ettikleri vurgulandı.

    İran bu ayın başından itibaren Fordo nükleer tesisinde uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlamıştı. Bunun üzerine ortak açıklama yapan Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlıkları, bu konuda endişe duyduklarını dile getirilmişti.

    Etiketler:
    uranyum zenginleştirme, Fordo Nükleer Tesisi, ABD, nükleer, Yaptırım, İran, Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dubai Havacılık Forumu kapsamında düzenlenen Fransız hava akrobasi ekibi Patrouille de France'nin gösterisinden bir kare.
    Kapılarını ziyaretçilere açan 2019 Dubai Havacılık Fuarı’ndan kareler
    Karikatür
    'Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet