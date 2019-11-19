Rus Dışişleri: ABD’nin Fordo’daki tesise yönelik yaptırımları yeniden başlatma niyetini kararlılıkla kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İran’daki Fordo nükleer tesisine yönelik yaptırımları yeniden devreye alınması ile ilgili açıklamalarını kararlılıkla kınadığını, Washington’un niyetinin uluslararası yükümlülüklerin apaçık bir ihlali olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 15 Aralık’tan itibaren İran’daki Fordo nükleer tesisinin, Tahran’ın uranyum zenginleştirmeye başlama kararı nedeniyle yeniden yaptırım listesine alınacağı yönündeki açıklamalarını kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington’un niyetinin uluslararası yükümlülüklerin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, “Bu tür kararlar, ABD tarafından uluslararası yükümlülüklerin açık bir şekilde ihlal edildiğinin ve hem yapılan anlaşmalara, hem de BM Güvenlik Konseyi'nin yalnızca açıkça ihlal etmekte tereddüt etmedikleri, aynı zamanda diğer tüm ülkelerin uygulama sürecini engellemeye çalıştıkları kararlarına yönelik sorumsuz tutumlarının bir başka örneği. Küresel liderliğe aday olan en büyük devletlerden birinin bu utanmazca tutumu, en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor” ifadelerine yer verildi.

“Amerikan açıklamaları dikkate alınarak, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Otak Komisyonu tarafından esaslı bir tepki gerekecek. Avrupalı meslektaşlarımızın ABD’nin eylemleri konusunda sıradan bir şekilde üzüntülerini ifade etmenin ötesine geçme gücü bulacaklarını, bizimle ve Çin’le birlikte KOEP’i savunarak, kapsamlı anlaşmaların uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlama ve Fordo projesini, ayrıca ABD’nin yaptırım saldırılarından ‘nükleer anlaşmanın’ diğer önemli unsurlarını güvenilir bir şekilde koruma çalışmalarına katılacaklarını umuyoruz” denilen açıklamada, aynı zamanda Rus uzmanların Fordo’da ‘başlatılan işlerin devam etmesi için uygun koşulların ve korunaklı ortamın oluşturulması amacıyla bu bölgede İran tarafıyla sıkı işbirliği yapmaya’ devam ettikleri vurgulandı.

İran bu ayın başından itibaren Fordo nükleer tesisinde uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlamıştı. Bunun üzerine ortak açıklama yapan Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlıkları, bu konuda endişe duyduklarını dile getirilmişti.