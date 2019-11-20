Rusya, İHA’larla mücadele için geliştirilen yeni silahlarını sergiledi

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) devam eden havacılık fuarı Dubai Airshow 2019’da küçük boyutlu insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadele etmek üzere geliştirilen yeni silahlarını sergiledi.

Rus basınında yer alan habere göre küçük boyutlu İHA’larla mücadele etmek üzere geliştirilensistemleri,’da görücüye çıktı.

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şirket tarafından İHA’larla çift seviyeli mücadele konsepti geliştirildi, içinde hem İHA’lara karşı elektronik önleme aygıtları, hem de imha silahları yer alıyor” ifadelerini kullandı.

En az 30 kilometrelik menzilde etkili olan Repellent sistemi, İHA’lardan taktik savunma sağlıyor. Sapsan-Bekas, Rubej-Avtomatika ve Kupol sistemleri, en önemli altyapı tesislerini korumayı amaçlıyor. Taşınabilir Luç ve Pişal cihazları ise sırasıyla 6 ve 2 kilometrelik mesafelerde İHA’ları etkisiz hale getirebiliyor.