Rusya ile Belarus, entegrasyon yol haritasının yeni versiyonunu hazırlayacak

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya ve Belarus uzmanlarının entegrasyon için belirlenen yol haritalarının yeni versiyonlarını hazırlayacaklarını söyledi.

Medvedev, Belarus Başbakanı Sergey Rumas’la yaptığı yedi saatlik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımızın, bu günkü çalışmanın sonuçlarının yer alacağı yol haritalarının yeni versiyonlarını hazırlayacakları konusu üzerinde anlaştık. Yeni versiyonlar temelinde öyle görünüyor ki, bir görüşme daha gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Medvedev, çalışmaların iki ülke bakanları düzeyinde yürütüleceğini, ancak gerektiğinde Belarus Başbakanı’yla telefonda görüşeceğini veya tekrar biraraya geleceğini belirtti.

Rusya ve Belarus başbakanlarının eylül ayında Birlik Devleti Anlaşması'nı uygulamak için ortak eylem programınını imzalamasının ardından iki ülke hükümeti 31 yol haritasını hazırlamaya başlamıştı.