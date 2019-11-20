Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye'yle dokuzuncu kara devriyesi başladı

Rusya ve Türkiye, 22 Ekim'de Soçi'de yapılan mutabakat uyarınca Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede dokuzuncu devriyeye başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kamışlı'nın kuzeybatısındaki sınır bölgesinde dokuzuncu kara devriyesine başladığını duyurdu.

Bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri helikopterlerinin de hava devriyesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ortak devriyeye yaklaşık 50 Rus ve Türk askerin, Rus askeri polisine ait 4 'Tigr' ve BTR-80 tipi zırhlı araçla Türk tarafına ait 4 Kirpi zırhlı aracının katıldığını da belirten bakanlık, Rus 'Orlan-10' tipi insansız hava aracının ekiplerin hareketini izlediğini kaydetti.