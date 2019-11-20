Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye'yle dokuzuncu kara devriyesi başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kamışlı'nın kuzeybatısındaki sınır bölgesinde dokuzuncu kara devriyesine başladığını duyurdu.
Bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri helikopterlerinin de hava devriyesi gerçekleştirdiğini ifade etti.
Ortak devriyeye yaklaşık 50 Rus ve Türk askerin, Rus askeri polisine ait 4 'Tigr' ve BTR-80 tipi zırhlı araçla Türk tarafına ait 4 Kirpi zırhlı aracının katıldığını da belirten bakanlık, Rus 'Orlan-10' tipi insansız hava aracının ekiplerin hareketini izlediğini kaydetti.
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