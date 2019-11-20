Rusya, Irak’taki hapishanelerde bulunan 32 çocuğu Moskova’ya getirdi

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, daha önce anneleri IŞİD’li olduğu için Irak’taki hapishanelerde bulunan 32 Rus çocuk özel bir uçakla Moskova’ya getirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait İl-76 uçağı ile önceki gün Bağdat’tan Moskova’ya yaşları 1 ile 9 arasında değişen 32 çocuk getirildi.

İnişin hemen ardından çocuklar sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Çocuklara gerekli tüm tıbbi destek sağlandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na göre, çocuklar anneleri IŞİD üyesi olduğu için Irak’taki hapishanelerde ya da sığınma merkezlerinde duruyordu.

’49 çocuk için daha belge hazırlıyoruz’

Rusya böylece Aralık 2018’den beri Irak’tan yaşları 1 ila 15 arasında değişengetirmiş oldu. En son benzer bir tahliye operasyonu temmuzda gerçekleştirmişti.

Diğer yandan Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova, Suriye’deki hapishane ve kamplarda bulunan 49 çocuk için daha Rusya’ya geri getirilmesi için belge hazırladıklarını ifade etti.

Kuznetsova, “Elimizde 146 çocuktan oluşan bir liste var. 49’u DNA testinden geçti, onlar için belge hazırlanıyor” dedi.

Bunun çok riskli bir görev olduğunu belirten Kuznetsova, “Savunma Bakanlığımız bize her yerde eşlik etti, yardımcı oldu. Bu bize güç veriyor. Önümüzdeki günlerde bu çocuklar için de belgelerin hazır olmasını bekliyoruz, bir kısmı Şam’da hapishanede” dedi.

Rusya vatandaşı kişilerin IŞİD saflarında savaşması nedeniyle Irak ve Suriye’de Rus çocuklar bulunuyor. 2017 yılından bu yana Rusya makamlarının ortak çabalarıyla çocuklar ülkelerine geri getiriliyor. Çatışma bölgelerindeki çocuklara yönelik bu faaliyetler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda yürütülüyor.