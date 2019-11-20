Putin: Türkiye'yle ticaret hacmimiz 25 milyar dolar, ABD gibi bir ekonomiyle de aynı seviyede, bu elbette az

Türkiye'yle Rusya arasındaki ticaret hacminin 25 milyar dolar olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD gibi bir ekonomiyle de aynı ticaret hacminin bulunduğunu ve bunun elbette az olduğunu ifade etti.

VTB Capital bankasının düzenlediği ‘Rusya Çağırıyor’ yatırım forumunda konuşan Vladimir Putin, ABD'yle ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve ABD'nin birçok ortak çıkarı bulunduğunu ve iki ülkenin terörle mücadele alanında da işbirliği yaptığını kaydeden Putin, "ABD büyük bir ülke. ABD'ye her zaman saygıyla yaklaştık ve yaklaşıyoruz. Ülkeler pozitif bir geçmişe sahip ve iki dünya savaşında müttefiklerdi" dedi.

'Obama döneminde 20 milyar dolara düştü'

ABD'yle hem teknoloji hem de ekonomi alanında işbirliği yapmak istediklerini söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan Barack Obama döneminde ikili ticaret hacmi 20 milyar dolara kadar düştü. Donald Trump'ın görev süresinin ilk iki yılında 25 milyar dolara kadar yükseldi. Bu çok mu yoksa az mı? Türkiye'yle 25 milyar dolarlık ticaret hacmine sahibiz, ABD gibi bir ekonomiyle de 25 milyar dolar. Bu elbette az."

'İşbirliğine ABD hazır olduğu kadar hazırız'

Rus lider, Rusya ve ABD'nin her şeye rağmen büyük nükleer güçler olduğunu ve bu faktörün görmezden gelinemeyeceğini de belirtti.

"Terörle mücadelede işbirliğimiz değişkenlik gösteriyor ancak her şeye rağmen işbirliği yapıyoruz. En azından Suriye'de operasyonel seviyede işbirliği söz konusu" diye devam eden Putin, organize suçla mücadele ve çevre koruma alanında da işbirliği olduğunu söyledi. Putin, iki ülkenin ortak çalışma yapması için birçok alan bulunduğunu ve Rusya'nın bu alanlarda işbirliğine ABD'nin hazır olduğu kadar hazır olduğunu sözlerine ekledi.

'İlk yaptırımlar uygulandığında endişe yaşadım'

Putin, Rusya karşıtı ilk yaptırımlar yürürlüğe koyulduğunda endişe yaşadığını ancak sonuç itibarıyla Rusya'nın ithal ikamesinde çok ciddi ve olumlu sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Rus lider, "Dürüstçe söylemek isterim ki ve artık açıkça ve kamuoyu önünde söyleyebilirim ki, yaptırım listesinde ilk adımlar atıldığında belirli bir endişe yaşadım. Tüm mesai arkadaşlarıma ve her biri kendi yerinde çalışan tanınmamış kişilere Rusya'nın ekonomik ve teknolojik egemenliğinin pekiştirilmesinde atılan çok ciddi ve büyük adım için teşekkür ederim" dedi.

Putin, yaptırımların iptali konusunun ABD yönetimine sorulması gerektiğini, zira yaptırımları uygulayanın ABD Kongresi olduğunu sözlerine ekledi.