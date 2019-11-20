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    Putin: Sovyetler'in dağılması, herkesin en kötü rüyalarında bile beklediğinden daha kötü sonuçlar doğurdu

    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SSCB'nin dağılmasının herkesin en kötü rüyalarında bile beklediğinden daha kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti.

    Rusya Çağırıyor’ adlı yatırım forumunun genel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SSCB'nin dağılmasının herkesin en kötü rüyalarında bile beklediğinden daha kötü sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

    Putin, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının nedenlerinin, Baltık devletlerindeki milliyetçiliğin artması ile alakası az. Temelde elbette ki, Sovyetler Birliği’nin sosyal alanda fiili bir çöküşe neden olan ve sonuçları siyasi alana da uzanan çok verimsiz ekonomik politikası yatıyor” diye konuştu.

    Etkili reformların bir örneği olarak Çin’in yaptıkları reformları veren Putin, bu ülkede ‘merkezi yönetim olanakları ile serbest piyasa ekonomisinin gelişiminin en iyi şekilde kullanıldığını’ vurguladı.

    Rus lider, “Sovyetler Birliği’nde buna benzer hiçbir şey yapılmadı. Ve SSCB’nin verimsiz ekonomik politikasının sonuçları siyasi alanı da etkiledi. Dağılmanın sonuçları, insanların en kötü rüyalarında bile beklediğinden ve düşündüğünden çok daha kötü oldu” ifadelerini kullandı.

    ‘Rusya AB’nin korunmasını istiyor’

    Putin, Rusya’nın Avrupa Birliği’nin (AB) korunmasını istediği için Brexit ortamında AB’de yaşanan gelişmeleri endişe ile izlediğini belirtti.

    Rusya’nın öngörülebilir ve anlaşılabilir bir partnerle çalışmak istediği için AB’nin korunmasını istediğini kaydeden Putin, “Orada olup bitenleri endişe ile izliyoruz. Altın ve döviz rezervlerimizin önemli bir kısmı euro cinsindendir. Çeşitli yaptırım kararlarından sonra 450 milyar olan ticari ciromuz şu anda 300 milyarın altına düştü, fakat buna rağmen yine de artıyor. Avrupa Birliği bizim en büyük ticari ve ekonomik partnerimiz. Bu nedenle her şeyin korunmasını ve etkili bir şekilde işlemesini istiyoruz” dedi ve ekledi: “Bu nedenle Rusya’da, AB’de olup bitenler analiz ediliyor ve edilecek.”

    AB ile çelişkilerin ‘kesinlikle somut şeylere dayalı olarak’ ortaya çıktığını söyleyen Putin, “İngiltere’deki vergi mükelleflerinin, büyük bir kısmının hala ekonomik gelişmede belli bir seviyeye ulaşmayanların desteklenmesi için gittiğini bilerek vergi ödüyor olmalarının hoşlarına gittiğini hiç sanmıyorum. Bu on milyarlar ile ölçülebiliyor. Farklı bileşenler de var. Sonuçta Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından alınan kararlar şöyle veya böyle AB’nin tüm katılımcılarına yansıyor. Elbette ki bu herkesin hoşuna gitmiyor” dedi ve şöyle devam etti:

    'Bu ülkelerin şu anda İngiltere'nin düşündüğü gibi düşünmeyeceklerinden emin değilim'

    Şuna dikkat çekmek istiyorum, 2028’in başlarında Doğu Avrupa’nın bazı ülkeleri, belli bir takım hibeleri ve genel Avrupa bütçesinden çeşitli destekleri almayacakları bir seviyeye ulaşmış olacaklar. Fakat aynı İngiltere’nin şimdiye kadar yaptığı ve yapmaya devam ettiği gibi ödeme yapmak zorunda olacaklar ve ben, bu ülkelerin şu anda İngiltere’nin düşündüğü gibi düşünmeyeceklerinden emin değilim.”

    Rus lider, “Şu anda bahsettiğim az sayıdaki eğilim dikkate alındığında AB’nin şu anki haliyle korunup korunamayacağını bilmiyorum, ancak Avrupa ülkeleri liderlerinin bunu bildiklerini, elbette ki bunu düşündüklerini biliyorum. Ellerinde, AB üyelerini nasıl bir araya getirecekleri, daha sürdürülebilir entegrasyon biçimlerinin nasıl sağlanacağı konusunda farklı senaryolar var. Bunu başarıp başaramayacaklarını bilmiyorum. Her hâlükârda onlara başarılar dilemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Rusya, Brexit, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Sovyetler Birliği, SSCB, Vladimir Putin
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