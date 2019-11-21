FSB, Ukrayna için casusluk yaptığından şüphelenilen bir Rus askeri gözaltına aldı

Rusya’nın Rostov bölgesindeki Aksay kentinde, Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından vatana ihanet şüphesiyle bir asker gözaltına alındı.

FSB’den yapılan açıklamaya göre, Aksay’da bir asker Ukrayna istihbaratına gizli bilgi verdiği şüphesiyle Rus bir askeri gözaltına aldı.

Olası bir sızıntının Rusya’nın savunma kabiliyetine zarar verebileceği kaydedildi.

Gözaltı özel bir evde gerçekleşti. FSB’nin yayınladığı videoda zanlının kelepçelendiği ve yerde yüzüstü olduğu görüldü.

Konuyla ilgili cezai dava başlatıldı.

Появилось видео задержания ФСБ военнослужащего, который подозревается в госизмене. Он собирал секретные данные по заданию украинской разведкиhttps://t.co/fId7N8Buon pic.twitter.com/SjNEX1lNdT — РИА Новости (@rianru) November 20, 2019

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