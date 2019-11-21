Rusya’da uçak ve trenlere yüksek hızlı internet geliyor

Rusya Ulusal Teknoloji İnisiyatifi basın servisinden yapılan açıklamada, kablosuz sistemin mevcut uydu ve mobil iletişim standartlarıyla (3G,4G, ve 5G) uyumlu olacağı belirtildi.

Aeronet çalışma grubu eş başkanı Sergey Jukov, uçak ve trenlerde kullanıcıların WiFi ve 4G de dahil olmak üzere, herhangi bir arayüz aracılığıyla yüksek hızlı internete bağlanmasına imkan verecek bir ağ geçidinin bulunacağını belirtti.

Yeni iletişim sisteminin ilk testlerinin 2022 yılı için planlandığı kaydedildi. Sistemde, her biri 150 kilometre etki yarıçapına sahip 10 sinyal güçlendirici bulunacak.