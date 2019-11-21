Bir Suriyelinin işkenceyle öldürüldüğü video hakkında Peskov'dan açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sosyal medyada yer alan ve daha sonra basına yansıyan Suriye'deki işkence ve cinayet görüntülerinin Rus askerlerle bir ilgisi olamayacağını belirtti.

Rus muhalif 'Novaya Gazeta' tarafından bugün yayınlanan bir videoda Rusça konuşan askeri üniformalı birkaç kişinin Suriyeli Arap olduğu tahmin edilen bir kişiye acımasızca işkence yaptıkları, daha sonra onu öldürerek vücudunun belirli bölümlerini ayırdıkları görülmüştü.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Öncelikle konuyu bilmiyorum ancak kullandığınız 'görünen o ki', 'olabilir' gibi ifadelere bakıldığında, bunun Suriye'deki Rus askeri operasyonuyla hiçbir ilgisi bulunmadığından eminim" dedi.

Peskov, itibarla ilgili tüm çekincelerin mesnetsiz olduğunu ve Kremlin'in bölgedeki Rus özel askeri şirketlerinin 'suçları' hakkında bilgisi olmadığını kaydetti.

Rus özel askeri şirketlerinin Devlet Başkanının kararı olmadan hareket edemeyeceği iddiasını da yalanlayan Peskov, "Devlet Başkanı, bu tür şirketlerle ilgili kararlar alamaz, bu kesinlikle imkansız" diye ekledi.