Rusya: ABD, Mısır’ı yaptırımlarla korkutarak kendi ürünlerini dayatıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “ABD yetkililerinin, Rus S-35 savaş uçaklarını alma olasılığını değerlendirdiği için Mısır’a yaptırım uygulama yönündeki doğrudan tehditleri dikkatimizi çekti. Bu, saldırgan davranışın yeni bir örneği. Maalesef bu, Washington’un mevcut tarzı” dedi.

ABD’nin, Rusya’nın diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesine engel olmak için her yola başvurduğunu kaydeden Sözcü, bunun özellikle askeri ve teknik alanı ilgilendirdiğini belirterek, “Anladığımız gibi, Washington’da bu konseptin arkasında duran ideologlar, bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Bir yandan, Rusya’ya zarar vermek, anlaşmalarını bozmak, diğer yandan da yabancı alıcılara kendi silahını dayatmak” ifadelerini kullandı.

“Serbest rekabet” kavramını hatırlama çağrısında bulunan Zaharova, “Politik baskı ve agresif söylem ile sadece kendine zarar verilir. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü silahları rekabete dayanamaz” diye ekledi.

“Neyi nereden alacağını belirleme yetkisini Washington’a verenler, bağımsızlıklarından bir parçayı ABD’ye feda edenler ve kazancı kaçırmayı kabul edenlerin sayısı giderek azalıyor. Mısırlı dostlarımız gibi, Rusya’nın partnerlerinin büyük kısmı bağımsız kararlar almayı tercih ediyor” diyen Zaharova, örnek olarak Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemi alımını gösterdi.