Rus uzmandan ABD'nin 'S-400'den kurtul' çağrısına yorum: Türkiye emirler yağdırılacak bir ülke değil

Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi Müdür Yardımcısı Konstantin Sivkov, ABD’nin S-400’den kurtulması gerektiği çağrısı yaptığı Türkiye’nin emirler yağdırılacak bir ülke olmadığını ifade etti.

Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi Müdür Yardımcısı Konstantin Sivkov, ABD’nin Türkiye’ye S-400’den kurtulması gerektiği çağrısı ile ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulundu.

Sivkov, “Tamamen ABD’ye bağlı kalmamak için Türkiye silahlarını çeşitlendirme yolunda ilerliyor. Ne tam anlamıyla NATO’ya ne Avrupa’ya güveniyorlar, bu nedenle de çeşitlilik sağlamak durumunda. Baskıların arttırılması NATO’nun Türkiye’yi kaybetmesine yol açabilir” dedi.

NATO ve ABD’nin coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’ye yönelik ilgisinin olduğunu belirten Sivkov, “Türkiye ABD’ye bağlı değil, ABD Türkiye’ye bağlı. Türkiye, ABD’yi İncirlik ve diğer üslerden çıkarıp NATO’dan ayrılabilir. NATO böyle bir durumda güney kanadını kaybeder, ABD’ de askeri-siyasi bakımdan doğrudan İsrail kıyılarına atılır. Türkiye de silah sevkiyatında Rusya’ya yönelebilir. ABD, ağzına bir parmak dahi bal çalmadan sopasını gösteriyor, ama Türkiye emirler yağdırılacak bir ülke değil” ifadelerini kullandı.