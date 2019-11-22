Putin: Suriye'deki militanların Rusya'ya girmeleri önlendi

Suriye'deki aktif silahlı çatışmaların sona erdiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkedeki militanların Rusya'ya girmelerinin önlendiğini ifade etti.

Rusya Güvenlik Konseyi'nde konuşan Putin, "Bilindiği gibi, kapsamlı aktif silahlı çatışmalar sona erdi. Ancak elde edilen askeri deneyim, bugün askeri inşaat alanında gerekli" dedi.

Putin, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Rusya Donanması, Özel Operasyon Kuvvetleri, Rus askeri polisi personeli ile diğer kurum ve servislerin personeli Suriye'de koyulan hedefleri yerine getirdi. Cesurca, profesyonelce hareket ettiler, bu ülkedeki militanların Rusya'ya girmesine izin vermediler" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki terör örgütlerine yönelik operasyonların Rus silahlı kuvvetleri için ciddi bir profesyonellik sınavı olduğunu kaydeden Putin, askerlerin kazandığı bu deneyimin her yıl düzenlenen tatbikatlarda ve ani denetimlerde kullanıldığının ve pekiştirildiğinin altını çizdi.