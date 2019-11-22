Putin: Önümüzdeki 10 yılda Rusya'nın askeri potansiyelini güçlendirmeye devam etmeliyiz

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Önümüzdeki 10 yıl içinde hedefimiz, askeri, teknik ve askeri organizasyondaki kadro potansiyelimizi pekiştirmeye ve güçlendirmeye devam etmek olacak" dedi.

Özel önem atfedilmesi gereken bazı noktaların bulunduğunu kaydeden Putin, "Birincisi, bütçe kaynaklarını, teknik kaynakları düzgün ve orantılı kullanarak askeri alandaki tüm bileşenlerin dengeli şekilde gelişmesini sağlamalıyız. Zira Rusya'daki teknik kaynaklar, dünyanın diğer önde gelen ülkeleri tarafından ayrılan kaynaklara kıyasla çok büyük değil" ifadelerini kullandı.

"İkincisi de, askeri yönetim sisteminin geliştirilmesi önem taşıyor. Bu sistem, modern, güvenilir, çok işlevli olmalı, öncü bilgi analiz komplekslerine, iletişim ve gelişim araçlarına sahip olmalı" diye devam eden Putin, savunma ve güvenlik alanındaki hedeflerin yerine getirilmesi sırasında askeri kurumlar ile hükümet makamları arasında her seviyede yakın işbirliği yapılması gerektiğini kaydetti.

Rus lider, önde gelen ülkelerin aktif şekilde saldırı silahları geliştirdiklerine ve nükleer füzelere sahip ülkeler arasına yenilerin eklendiğine dikkat çekti.

'NATO'nun Rusya sınırına yaklaşması ciddi endişe yaratıyor'

NATO'nun askeri altyapısının Rusya sınırlarına yaklaşmasının ciddi bir endişe yarattığını, ABD'nin uydurulmuş gerekçelerle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesinin silah kontrol sistemine hissedilir bir darbe vurduğunu kaydeden Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sınıftaki füzelerin yerkürenin farklı noktalarında yaygınlaşma tehdidi dünyadaki gerilimi daha da artırdı. Mevcut koşullar altında Rusya'nın uluslararası durumdaki olası değişiklikleri net biçimde öngörüp analiz etmesi ve çıkan sonuçlara göre askeri potansiyelini artırması önem taşıyor."

'2033'e kadar geçerli silahlanma programını geliştirmeye başlayacağız'

Bu arada Putin, önümüzdeki yıl 2033'e kadar geçerli olacak devlet silahlanma programının oluşturulmaya başlama talimatı verdi.

Bununla birlikte savunma sanayisi kompleksini geliştirme programı hazırlanmasını da isteyen Putin, "Yeni dönemdeki temel hedefimiz, silahların nicel ve nitel özelliklerinin geliştirilmesi olacak. Modern yüksek hassasiyetli silahlar ile hava-uzay savunma araçları geliştireceğiz ve yapay zeka teknolojilerini aktif şekilde kullanacağız" dedi.

Rus lider, keşif ve saldırı İHA'ları, robot, lazer ve hipersonik sistemler yelpazesini genişletmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.