ATOR, Rus turistlerin İstanbul’a artan talebine dikkat çekti

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, ocak-ekim aylarında 512 bin Rus turistin İstanbulu ziyaret ettiği, bunun da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 daha yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Türk tarafının geçen yılın ocak-mart aylarına göre, bu yıl yüzde 25 ila yüzde 50 oranında bir artış bekledikleri kaydedildi.

Rusların rezervasyonlarını çoğunlukla üç ila yedi gün için yaptırdıklarını ve üç-dört yıldızlı otelleri tercih ettiklerini belirten ATOR, lüks otellere olan talebin düşük olduğuna vurgu yaptı.

ATOR, bu kış Türkiye’ye gezi turlarının da bir yıl öncesine göre daha fazla talep görmeye başladığını, turistlerin daha ziyade İstanbul, Kapadokya ya da Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tatil beldelerini de kapsayan karma turları tercih ettiklerini belirtti.