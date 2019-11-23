Suriye’de Rusya 24, Türkiye 15 ateşkes ihlali saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son bir gün içinde 24, Türkiye'nin ise 15 ateşkes ihlali tespit ettiğini açıkladı.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde,'deki ateşkes ile ilgili mevcut durum paylaşıldı. Açıklamaya göre Suriye'deki ateşkesi izleyençalışmaları kapsamında, son bir gün içinde 24,ise 15tespit etti.

Yayınlanan belgede, “Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı, Lazkiye’de 6, Halep’te 4, İdlib’de 13, Hama’da 1 olmak üzere 24 ateşkes ihlali tespit etti. Türkiye tarafıysa Lazkiye’de 6, Halep’te 1, Hama’da da 8 olmak üzere toplam 15 ateşkes ihlali hakkında bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin son günde bir insani yardım kampanyası gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, Haseke’de halka toplam 5.85 tonluk gıda paketleri dağıtıldığı ifade edildi.

'Lübnan ve Ürdün’den binin üzerinde sığınmacı evlerine döndü'

Bakanlık, komşu Lübnan ve Ürdün’den son bir gün içinde binin üzerinde Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri döndüklerini bildirdi.

Bilgilendirme bülteninde, “Son bir gün içinde Lübnan’dan Ceydet-Yabus, Tel-Kalah giriş noktalarından (64’ü kadın, 108’i çocuk) 212 kişi, Ürdün’den Nasib giriş noktasından (237’si kadın, 403’ü çocuk) 790 kişi olmak üzere toplam 1002 sığınmacı dönüş yaptı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Suriye ordusuna bağlı istihkâm birliklerinin yaklaşık 1.8 hektarlık alanı mayınlardan arındırdığı, 27 patlayıcı maddeyi tespit edip imha ettiği vurgulandı.