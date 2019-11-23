‘Rusya ile Türkiye istihbarat servislerinin terörle mücadeledeki etkileşimi iyi düzeyde’

Sputnik’e konuşan Narışkin, Rus ve Türk istihbarat servislerinin terörle mücadeledeki etkileşiminin iyi düzeyde olduğunu söyledi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Rusya ve Almanya’da meydana gelen terör saldırılarının organizatörü olan bir IŞİD militanının Suriye’de yakalandığı yönündeki açıklamaları sorulan Narışkin, özellikle bu gözaltı ile ilgili bilgisi olmadığını ifade etti.

Narışkin, “Sadece Türkiye değil, diğer ülkelerin de istihbarat servislerinden meslektaşlarımızla terörle mücadele konusunda etkileşim halindeyiz, operasyonel bilgi alışverişinde bulunuyoruz, aldığımız sinyaller konusunda birbirimizi bilgilendiriyoruz. Dolayısıyla bu düzeydeki etkileşimimiz, Türk istihbaratı da dâhil olmak üzere her zaman iyidir” açıklamasında bulundu.

‘ABD’nin Bolivya’daki siyasi krizde parmağı var’

Sputnik Narışkin’e ‘ABD’nin Bolivya’daki krize bir alakası olup olmadığı’ sorusunu yöneltti.

Soruyu yanıtlayan Narışkin, “Evet, (onlar) dahil” diye konuştu.

Bolivya’daki durumun kısa sürede çözülemeyeceğinden emin olduğunu ifade eden Narışkin, bu krizin Bolivya’daki ‘siyasi vektörün kaydırılması’ için ABD’li yetkililere gerekli olduğunu vurguladı.

Ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda bırakılan ve yurtdışına giden eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ABD’nin ülkesine dönmesine karşı çıktığını açıklamıştı.