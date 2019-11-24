Kırım lideri Aksenov: Türkiye’yle feribot seferlerine hazırız, politik karara ihtiyaç var

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Türkiye’yle feribot seferlerinin başlatılması için üst düzeyde politik kararlara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Kırım’da seferlerin başlaması için her şey hazır” dedi.

Birleşik Rusya partisinin kurultayı sırasında Rus medyasına konuşan Aksenov, “Bu politik sorun. Devlet Başkanımızın, Türk tarafının karar vermesi gerekiyor. Sürecin başlaması için bizde her şey hazır” dedi.

Daha önce Kırım Devlet Konseyi Ekonomik Politika Komitesi’nin toplantısında ilk Zonguldak-Kerç feribot seferinin başlatıldığı açıklanmıştı. Daha sonra Kırım Ulaştırma Bakanı Sergey Karpov, yarımadanın limanlarının ve altyapısının Türkiye ve diğer ülkelerle feribot seferlerini başlatmaya hazır olduğunu ama henüz seferlerin başlatılmadığını söylemişti.