Roskosmos: Vostoçniy uzay üssünün inşasını uydulardan izliyoruz

Rogozin, bilgileri detaylandırmak için Roskosmos’un ek olarak dronlardan yapılan çekimlerden yararlandığını ve orada neler olduğuna dair tüm nesnel bilgilere ulaştıklarını kaydetti.
Rus uzay ajansı Roskosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptıkları görüşmede, Roskosmos’un Vostoçniy uzay üssü inşaatının ikinci aşamasını kendi uydularıyla kontrol ettiğini söyledi.
Rogozin, bilgileri detaylandırmak için Roskosmos’un ek olarak dronlardan yapılan çekimlerden yararlandığını ve orada neler olduğuna dair tüm nesnel bilgilere ulaştıklarını kaydetti.
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