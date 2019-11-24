Roskosmos: Vostoçniy uzay üssünün inşasını uydulardan izliyoruz

Rus uzay ajansı Roskosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptıkları görüşmede, Roskosmos’un Vostoçniy uzay üssü inşaatının ikinci aşamasını kendi uydularıyla kontrol ettiğini söyledi.

Objektif kontrol için Roskosmos’un kendi teknolojisini kullanmaya karar verdiklerini belirten Rogozin, “Sürecin iyi takip edilebilmesi için uydu çekimlerinden bir haftalık sürede neler yapıldığı belirleniyor. Daha sonra bilgiler matematiksel olarak işleniyor ve cihazlar yapılan iş miktarı, ekipman ve hatta insan sayısıyla ilgili değişiklikleri kaydediyor” ifadelerini kullandı.

Rogozin, bilgileri detaylandırmak için Roskosmos’un ek olarak dronlardan yapılan çekimlerden yararlandığını ve orada neler olduğuna dair tüm nesnel bilgilere ulaştıklarını kaydetti.