Suriyeli iş insanları Kırım'da

Suriyeli iş insanlarından oluşan bir heyetin Kırım'a gittiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Rusya Güney Bölgesel İhracat Destek Merkezi Direktörü Natalya Serova, Suriyeli iş insanlarının temaslarda bulunmak üzere Kırım'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Serova, "Suriyeli iş heyeti, Kırımlı iş çevreleriyle konuşma ve potansiyel temaslar kurma amacı taşıyan iş misyonu kapsamında Kırım'a geldi" dedi.

Serova, ziyaret kapsamında 'Kırım-Suriye İş Diyaloğu: Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi' adlı yuvarlak masa toplantısı ile 'Başarıya Giden Yol: Kırım'ın İhracat Potansiyeli' Uluslararası Konferansı düzenleneceğini kaydetti.

Konferansa Türkiye, Çekya, İran, Ürdün, Hindistan ve Belarus gibi ülkelerden temsilcilerin katılması da bekleniyor.