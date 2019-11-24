St. Petersburg Üniversitesi’nin Başkanı Verbitskaya hayatını kaybetti

Sputnik’e konuşan Rusya Eğitim Akademisi Başkanı Yuriy Zinçenko, St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nin eski Rektörü Lyudmila Verbitskaya’nın Saint Petersburg’da hayata gözlerini yumduğunu belirtti.

Zinçenko, “Bugün aramızdan ayrıldı. Ünlü filolog, büyük insan, harika bir organizatör. Dünyanın en önde gelen Rusça uzmanı diyebiliriz. Uluslararası Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenler Birliği'nin de başkanıydı” diye konuştu.

Verbitskaya’nın vefatını St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nin yetkilileri de doğruladı.

Sovyet ve Rus dilbilimci ve uzmanı olan Verbitskaya, 1994’te St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü oldu. Onun rektörlük döneminde üniversitede uluslararası ilişkiler ve tıp olmak üzere 2 yeni fakülte açıldı. 2008'den itibaren St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nin Başkanı, 2010’dan itibarense Filoloji Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

2011’de St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nin onursal profesörü olan Verbitskaya, 2013’te de Rusya Eğitim Akademisi Başkanı oldu.

Verbitskaya, devlete olağanüstü katkılar nedeniyle takdim edilen ‘Anavatan için Liyakat Nişanı’na sahipti.