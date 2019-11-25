Rus siyasilerden Ukraynalı generalin ‘Avrupa’ya kâbus yaşatan Kırım’ açıklamasına yanıt

Kırım’ı ‘tüm Avrupa’ya ve Kuzey Afrika’ya kâbus yaşatmak’ için tasarlanmış askeri üsse benzeten Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak’ın sözlerini yorumlayan Rus politikacılar, Ukraynalı generale yarımadanın Rusya’ya tarih gereği ayrılmaz bir parçası olarak gerektiğini hatırlattı.

Rus politikacılar, Kırım’ı ‘tüm Avrupa’ya ve Kuzey Afrika’ya kâbus yaşatmak’ için tasarlanmış askeri üs olarak niteleyen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak’ın sözlerini yorumladı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili Viktor Vodolatskiy, Rusya’nın sadece kendi güvenliğini sağlamayı amaçladığını, Avrupa ve Afrika’dakilerin ise Moskova’dan bir tehdidin söz konusu olmadığını anladıklarını belirtti.

Russia Today’e (RT) demecinde Ukraynalı generalin açıklamasını Rusofobi saldırısı olarak niteleyen Vodolatskiy, “Büyük bir üzüntüyle söylemeliyim ki bugün Ukrayna’da tarih bilmeyen ve Kırım topraklarında yaşayan kişilerin özgür iradesini dikkate almayan kişiler iktidara geliyor” diye konuştu.

‘Profesyonel yontulmamışlık’

Sputnik’e konuşan Duma Miletvekili Ruslan Balbek ise Homçak’ın bu türdeki açıklamalarının Ukraynalı komutanların ‘profesyonel yontulmamışlıklarını’ ortaya koyduğunu belirtti.

Balbek, “Muhtemelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Kiev’de popüler olan saldırgan doktrinlerin etkisindedir, ancak savunma doktrinlerinin de olduğunu ve Kırım’ın bunun canlı bir örneği olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukraynalı generalin iddia ettiği gibi ‘Akdeniz’e girmeye’ çalışmadığını söyleyen Balbek, ancak oradan istenmeyen konukları da hoş karşılamadığını vurguladı.

Rus Senatör Sergey Tsekov, Rusya’nın tarihinde birçok önemli gerçeğin Kırım ile ilgili olduğunu belirtti.

Yarımadanın Rusya’da ilk Hıristiyan toprağı olduğuna dikkat çeken Tsekov, “Kırım’ın Rusya’ya gerekli olmasının birçok nedeni var, ancak bu nedenler Homçak’ın söylediği şey değil. Kırım, Rusya topraklarının tarihi bir kısmıdır” diye konuştu.

Kırım’ın güvenli bir şekilde korunduğunu vurgulayan Tsekov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kırım’ın savunma gücünün arttırılması zaten Ukrayna ve NATO’nun eylemlerine verilen bir karşılık. Kendileri barışçıl davransaydı, bu kadar saldırgan olmasalardı, NATO’yu doğuya, Rusya Federasyonu’nun sınırlarına doğru ilerletmeselerdi, her şey çok daha farklı olabilirdi.”

Kırım Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Efim Fiks, Kırım’ın Avrupa ve Afrika’ya kâbus yaşatan üsse benzetilmesinin uydurma olduğunu söyledi. Kiev’dekilerin Kırım’ın ve Akdeniz’in nerede olduklarının farkında olup olmadıklarını soran Fiks, “Oradakiler ne coğrafyayı, ne de konuştukları şeyi biliyorlar. Tüm bunlar sadece tiksinti hissine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Fiks, Kırım yönetiminin yeterince meşgul olduğunu ve Ukrayna tarafının bu türdeki açıklamalarının dikkatlerini dağıtmadıklarını sözlerine ekledi.