Bogdanov: DSG Suriye ordusuna ne kadar erken katılırsa, o kadar iyi

Gazetecilerin "DSG Suriye ordusuna ne zaman dahil olabilir?" sorusu karşısında Bogdanov, "Umarız olur. Ne kadar erken, o kadar iyi" yanıtını verdi.

Rusya'nın Kürtler ile Suriye hükümeti arasında diyalog kurulmasına destek vereceğini kaydeden Bogdanov, "Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı ilkeleri temelinde barışçıl çözüme ilgi duyan tüm taraflarla iletişim halindeyiz" dedi.

DSG, Suriye tarafından yapılan 'Orduya katılın' çağrısını reddederek "Safların birleştirilmesi, SDG’nin özel statüsü ve yapısını tanıyan ve koruyan siyasi bir anlaşmayla başlamalı" yanıtını vermişti.

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de, DSG ile Suriye ordusunun birleşmesi konusunda Kürt güçler ile Şam arasında müzakereler yapılması için katkı sunmaya hazır olduğunu söylemişti.

Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.