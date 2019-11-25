Rusya’da bir postacı, bölge halkının emekli maaşlarını götürmek için 97 kilo yükle 10 gün yürüdü

Rusya’ya bağlı Yakutistan’daki Sangar köyünden bir postane şefi, arazi aracı bozulunca bölgenin en uzaktaki köyüne posta iletmek için tayga ormanından, çamurdan, buzlu sudan geçerek yanında 97 kilo posta ile 10 gün boyunca 350 km yol yürüdü. Postacı “Posta arasında emekli maaşları vardı, yaşlıların çoğunun en önemli gelir kaynağı bu” dedi.

Yakutistan’daki Sangar köyünde Afanasiy isimli bir postane şefi, postanenin arazi aracı bozulunca bölge halkını mağdur etmemek için harekete geçti. 27 yaşındaki Afanasiy, bölgenin en uzak köyüne yürüyerek posta götürdü.

Olay mayıs ayında yaşansa da şimdilerde basına yansıdı, zira Afanasiy yaptığında olağandışı hiçbir şey görmüyordu.

Siberiantimes’ın aktardığına göre, postacı “Karar vermek zorundaydım çünkü insanların zorluk çekeceğini biliyordum. Emekli maaşları gönderilmişti ve bölgedeki çoğu yaşlının başlıca gelir kaynağı buydu. Postanenin şefi olarak, yürümeye karar verdim” dedi.

Sangar köyü, başkent Yakutsk’un 422 kilometre kuzeyinde, Lena Nehri’nin sağ kıyısında yer alıyor. Her mayısta nehir taşıyor ve bölgeye uçakların inişini, hatta arazi araçları ve traktörlerin çamurda yürümesini zorlaştırıyor. Ancak üç çocuk babası Afanasiy, duruma aldırmayıp nehrin buzlu sularından yürüdü. Bataklık ve kış uykusundan uyanan ayılarla dolu tayga ormanıyla karşılaşan genç postacının yanında da 97 kilo yük vardı. Mektup ve paketlerin yanı sıra kıyafet ve kendisini korumak için bir tüfek de beraberindeydi.

Для того чтобы посетить десять поселков отважному почтальону понадобилось десять дней – за это он в общей сложности прошел около 350 километров.https://t.co/xlDah9juRh — Sputnik Беларусь (@sputnikbelarus) November 19, 2019

​Afanasiy, insanların maaşını taşıdığı için polise de durumla ilgili haber verdi:

“Yaptığımı düşününce hayvanlardan ziyade insanların saldırmasından korkuyordum. Ayılara aşinayım, doğaya saygı duyarsanız o da size aynı şekilde karşılık verir. Elbette henüz bölgesini belirlememiş, ortalıkta dolaşan ayılar da olabilirdi, bu yüzden yanımda tüfek de vardı."

Afanasiy 10 köyü aştı, yol boyunca bölge halkı mümkün olduğu kadar birkaç kilometre onu araçla götürdü.

Afanasiy, “İlerledikçe yüküm hafifliyordu, en son Sayylyk köyüne gittim, vardığımda 15 kilo yük vardı yanımda. Orada güzel bir uyku çektim. Sonra federal bir yol üzerinden araçla Yakutsk’a geldim, uçakla da Sangar’a” dedi.

Olayın basına yansımasının ardından da Rusya Postanesi Sangar şubesi için yeni bir araç alma sözü verdi.