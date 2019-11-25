Suriyeli turistler artık Kırım'da tatil yapabilecek

Suriyeli iş insanları heyetinin Kırım ziyareti devam ederken 'Kırım-Suriye İş Diyaloğu: Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi' adlı yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Natalya Serova, Suriyeli turistlerin artık Kırım'da tatil yapabileceğini duyurdu.

Serova, "Sözleşme üzerinde mutabakat sağlandı, Suriyeli turistler artık Kırım'a gelebilecek. Suriye vatandaşları, tatil ve rehabilitasyon için Kırım'a gelmeyi planlıyor" dedi.

Serova, şu an itibarıyla çocuk ve gençlerin sosyal rehabilitasyonuna yönelik ortak program geliştirme çalışmalarının başladığını da ekledi.