Rusya'da inekler sanal gerçeklikle buluştu: Süt miktarı arttı

Rusya’da çiftçiler, süt miktarını ve kalitesini artırmak için ilginç bir metod geliştirdi. İneklere sanal gerçeklik gözlükleri takıldıktan bir süre sonra hem süt miktarında hem de kalitesinde artış yaşandı.

Rusya Federasyonu Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başkent Moskova yakınlarındaki bir çiftlikte,ve miktarını artırmak için inekleretakıldığı belirtildi. Proje ile ilgili yapılan bilgilendirmede gözlüklere, yaz günü bir çimenliğin simülasyonu olan bir görüntü yansıtılarak, ineklerin duygusal durumlarının iyileştirilmeyi planlandığı açıklandı.

Yeniçağ'ın haberine göre yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilerde, ineklerin duygusal anlamda kendilerini iyi hissetmeleri, verdikleri sütün kalite ve miktarını artırdığı ortaya çıktı. Yapılan testler sonucunda, bu sanal gerçeklik gözlüğüne yansıtılan görüntülerin hayvanların endişelerini azalttığı ve bu etkilerin sürüye de yansıdığı bilgisi paylaşıldı.

На подмосковной ферме на коров надели VR очки, чтобы помочь им расслабиться и почувствовать себя немного счастливее. Животным в VR показывают летнее поле.



Киберпанк, который мы заслужили pic.twitter.com/xENIStfX3M — Лентач (@oldLentach) November 25, 2019

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