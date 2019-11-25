Rusya'da inekler sanal gerçeklikle buluştu: Süt miktarı arttı

Yeniçağ'ın haberine göre yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilerde, ineklerin duygusal anlamda kendilerini iyi hissetmeleri, verdikleri sütün kalite ve miktarını artırdığı ortaya çıktı. Yapılan testler sonucunda, bu sanal gerçeklik gözlüğüne yansıtılan görüntülerin hayvanların endişelerini azalttığı ve bu etkilerin sürüye de yansıdığı bilgisi paylaşıldı.
На подмосковной ферме на коров надели VR очки, чтобы помочь им расслабиться и почувствовать себя немного счастливее. Животным в VR показывают летнее поле.— Лентач (@oldLentach) November 25, 2019
Киберпанк, который мы заслужили pic.twitter.com/xENIStfX3M
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