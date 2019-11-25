Askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1v roketi Plesetsk Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı

Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri birliklerinin Plesetsk Uzay Üssü'nden askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1v roketini başarılı bir şekilde fırlattıkları belirtildi.
Açıklamada, “25 Kasım pazartesi günü Moskova saati ile 20.52’de (TSİ ile aynı) Hava-Uzay Kuvvetleri’nin uzay askeri birimi tarafından Rusya Savunma Bakanlığı’na ait devlet uzay üssündeki 43 no.lu sahanın 4. fırlatma rampasından, Rusya Savunma Bakanlığı lehine geliştirilen uzay aygıtını taşıyan Soyuz-2.1v roketi başarıyla fırlatıldı” ifadelerine yer verildi.
Plesetsk Uzay Üssü'nden Soyuz-2.1v taşıyıcı roketi bu yıl ikinci kez uzaya fırlatılmış oldu, daha önceki fırlatma işlemi 10 Temmuz’da gerçekleşmişti.
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