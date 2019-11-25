Askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1v roketi Plesetsk Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı

Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri birliklerinin Plesetsk Uzay Üssü'nden askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1v roketini başarılı bir şekilde fırlattıkları belirtildi.

Açıklamada, “25 Kasım pazartesi günü Moskova saati ile 20.52’de (TSİ ile aynı) Hava-Uzay Kuvvetleri’nin uzay askeri birimi tarafından Rusya Savunma Bakanlığı’na ait devlet uzay üssündeki 43 no.lu sahanın 4. fırlatma rampasından, Rusya Savunma Bakanlığı lehine geliştirilen uzay aygıtını taşıyan Soyuz-2.1v roketi başarıyla fırlatıldı” ifadelerine yer verildi.

Fırlatma işlemi öncesindeki ve sırasındaki işlemlerin sorunsuz şekilde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, taşıyıcı roketin fırlatılışının ve rotasının otomatik saha kontrol ünitesi tarafından denetlendiği kaydedildi.

Plesetsk Uzay Üssü'nden Soyuz-2.1v taşıyıcı roketi bu yıl ikinci kez uzaya fırlatılmış oldu, daha önceki fırlatma işlemi 10 Temmuz’da gerçekleşmişti.