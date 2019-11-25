Putin Zelenskiy ile görüştü: Ukrayna’nın askeri gemilerinin iadesi ele alındı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı, Ukrayna tarafının girişimi ile yapılan görüşmede Kerç Boğazı’ndaki provokasyona katılan 3 geminin iadesinin ele alındığı bildirildi.

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü, Ukrayna tarafının girişimi ile yapılan görüşmede Kerç Boğazı’ndaki provokasyona katılan 3 geminin iadesinin ele alındığını açıkladı.

Açıklamada, “9 Aralık’ta Paris’te yapılması planlanan ‘Normandiya formatında’ zirve dikkate alınarak Ukrayna tarafını girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında telefon görüşmesi yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Kasım 2018’de Kerç Boğazı bölgesindeki provokasyonda Kiev’in devreye soktuğu 3 askeri geminin iadesi ile ilgili duruma değinildi” denildi.

İki liderin Rus gazının Ukrayna üzerinden transitinin devamı ve Ukrayna’ya doğrudan gaz sevkiyatlarına yeniden başlaması gibi konuları da ele aldıkları belirtilen açıklamada, tarafların temaslara çeşitli düzeylerde devam etmeyi kararlaştırdıkları ifade edildi.