Rusya, uzaya askeri uydu gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Soyuz 2.1 uzay aracı ile yörüngeye askeri uydu gönderildi. Uydu başarıyla yörüngeye ulaştı.

Uydu çok fonksiyonlu bir uzay platformu üzerinde kuruldu ve Dünya’nın yüzey fotoğraflarını çekebilen özel bir optik ekipmana sahip.

Gönderilen uydu bir denetim uydusu olup yörüngedeki diğer uyduları dışarıdan görüntülemeye teknik incelemelerini yapmaya yarıyor. Denetim uyduları ayrıca yabancı uydulardan da bilgi alabiliyor.