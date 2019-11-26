Lavrov, DSG'nin iddiasını yorumladı: Türkiye'nin mutabakatı ihlal etmeyi planladığına dair bir bilgi yok

İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Tor Thordarson ile Moskova'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, DSG'nin iddiasına ilişkin olarak "22 Ekim tarihli Rus-Türk mutabakatının yerine getirilmesine ilişkin olarak, Türkiye'nin mutabakatı ihlal etmeyi planladığını gösteren bir bilgiye sahip değiliz" dedi.

'DSG ve Kürt güçler verdikleri sözlerin arkasında durmalı'

DSG ve Kürt güçlerin siyasi yönetimine kendi sözlerinin takipçisi olmayı tavsiye eden Lavrov, "Zira 22 Ekim tarihli mutabakat imzalandıktan hemen sonra, başta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve işbirliği yapacaklarına dair istekli biçimde güvence veren Kürt yönetiminin muvafakatiyle mutabakatın uygulanmasına rıza gösterdik. Ancak birkaç gün sonra ABD tutumunu değiştirip, Suriye'den çıktıklarını ancak petrol yataklarının hükümetin eline geçmesini istemediklerini söylediklerinde, aynı Kürt yönetimi Soçi mutabakatının uygulanması konusundaki coşkusunu kaybetti ve yeniden ABD'nin hamiliğine güvenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Kürtler tartışılmaz bir gerçeği anlamalıdır: Suriyeli Kürtlerin hakları yalnızca Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği kapsamında tesis edilebilir ve bunun için Kürtlerin Suriye hükümeti ile gerçek bir diyalog kurması gerekir" diye devam eden Lavrov, Kürt güçlere tutarlı olmalarını ve konjonktüre göre son derece şüpheli faaliyetlerde bulunmama tavsiyesinde bulundu.