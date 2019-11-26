Putin, öğrencilere meslek seçimi konusunda tavsiyeler verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, öğrencilere meslek seçimleri konusunda tavsiyede bulundu. Rus lider, okulda öğrenilen bazı bilgiler gereksiz gelse de bu bilgilerin gelişim ve başarı için temel oluşturduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Yarının Okulu’ başlıklı bir etkinlikte öğrencilere gelecekte mesleklerini nasıl seçmeleri gerektiğini anlattı.

Putin, “İçinizde bir şey vardır. An gelir bunu keşfeder, potansiyelinizi maksimum düzeyde nasıl ortaya çıkabileceğini anlarsınız" dedi.

Bir kişinin hayatını adamak isteyeceği bir iş karşısına çıktığında, sebatın da oluştuğunu belirten Putin, “Sevdiğiniz işle uğraştığınızda, hemen küçük küçük sonuçlar elde edeceksiniz. Her şey hemen oluverecek. Geleceğini, mesleğini, hayatını, kendini seçecek olan herkesin, bu konu üzerinde detaylı bir şekilde çalışmasını dilerim” dedi.

‘Benim de farklı isteklerim vardı’

Kendisinin mesleğini nasıl seçtiği konusuna değinen Putin, ailesi ve eğitmeniyle birlikte zorlu konuşmalardan geçtiğini ifade etti.

Putin, “Benim de farklı isteklerim vardı her gencin olduğu gibi. Denizci ve pilot olmak istiyordum. Tüm bunlara dikkatlice baktım, inceledim. Farklı eğitim kuruluşlarını ziyaret ettim, içeri girip oturdum, koridorlarından geçtim, orada neler olup bitiyor diye baktım” dedi.

Putin, öğrencilere tüm bunları denemelerini, bu sayede kafalarındaki işle ömür boyu uğraşmayı isteyip istemeyeceklerini anlayacaklarını ifade etti.

‘Bilgi, başarı ve gelişimin temelidir’

Putin, şöyle devam etti:

“İlkokulda, sonrasında, üniversitede, enstitüde bize birçok şey gereksiz geliyor, zira ilk bakışta onları kullanmayacağımızı düşünüyoruz. Ancak bu böyle değil. Oluşan bilgi birikimi bir dünya görüşü geliştiriyor. Bu da bir insanın gelişimi ve başarılı olması için temel oluşturuyor. Okulda ya da ebeveynlerimizden öğrendiğimiz bazı şeyleri unutabiliriz, ancak bunlar bizim gelecek hayatımız için temel oluşturuyor, bizi meydana getiriyor.”

Rus lider, ebeveynlerin de çocukların geleceklerini seçmelerine yardım etmesi gerektiğini, ailedeki hiçbir olumlu edinimin kaybolmadığını kaydetti.