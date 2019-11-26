Rus siyasetçi: ABD artık S-400’lerden dolayı Türkiye’ye baskı yapmıyor, onu ikna etmeye çalışıyor

ABD'li Demokrat senatör Chris Van Hollen’in S-400 sistemlerinin radarlarını test eden Türkiye’nin bir kez daha ‘kırmızı çizgiyi’ çiğnediği yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus siyasetçi Nikolay Starikov, bu durumda gerçek politikanın kulis arkasında kaldığını belirtti.

ABD'li Demokrat senatör Chris Van Hollen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Washington'a ziyaretinden iki hafta sonra, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, (ABD Başkanı Donald) Trump'a, ABD'ye ve NATO'ya nanik yapıyor ve S-400'ler konusunda bir başka kırmızı çizgiyi daha çiğniyor” ifadelerini kullandı.

Radyo Sputnik'e konuşan Büyük Anavatan Hareketi lideri Nikolay Starikov, bu tür açıklamaların öncelikle ABD’nin içindeki seçmen kitlesine yönelik olduğunu söyledi.

Starikov, “Daha çok ikna etmeye benzeyen Amerikan baskılarının bir başka dönemi başlıyor. Türkiye’nin Rusya ile işbirliği yapmak için attığı sıradaki her adımda (ABD), titiz bir öğretmen gibi şımaran öğrencisini bağırarak yerine oturtmaya çalışıyor. Böyle bir tutum, Amerikalı seçmenlerin uluslararası arenada görmeye alışık oldukları ciddi ve güçlü bir devletin imajını görebilmeleri için daha çok ABD’nin ülke içindeki politikası için gerekli. Türk liderini gerçek ikna etme konuları ise uluslararası müzakerelerin kulis arkasında ele alınıyor” dedi ve ekledi:

“Türkiye’nin bir taraftan Rusya ile işbirliğinden tüm artıları alarak kendi politikasına devam edeceğini, diğer yandansa ABD’den de azami ölçüde avantaj elde etmek için bu artıları sermayeleştirmeye çalışacağını düşünüyorum.”

Daha önce Milliyet gazetesi, savunma sanayii kaynaklarından edindiği bilgiye dayanarak, F-16 savaş uçaklarının ve diğer hava araçlarının S-400 füze savunma sistemlerinin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında havalandırılacağını yazmıştı.