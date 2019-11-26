ATOR: Türkiye'de otelciler artan fiyatları revize etmek zorunda kalabilir

Sputnik’e konuşan Lomidze, Rus tur operatörlerinin, önümüzdeki yıl Türkiye’deki otel hizmet fiyatlarında beklenen artışın çok sert olmasının Rus tüketiciler tarafından talebin azalmasına yol açacağını ve otelcileri, en yoğun sezonda fiyatlarını revize etmek zorunda bırakacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Daha önce Türk otelcilik sektöründen bir yetkili, Sputnik’e demecinde artan enflasyonun ve otellere olan yüksek talebin 2020’de fiyatların şu ankilere göre ortalama yüzde 10 oranında artmasına yol açacağını belirtmişti.

Bu durumla ilgili yorumda bulunan Lomidze, “Biz, 2020’de Türk otellerindeki hizmet tutarının ortalamada bu yılın yaz döneminde tahmin edildiğinden daha yüksek olmasını bekliyoruz. Fiyatlar henüz belirlenmedi ve biz artışın ne kadar olacağını söyleyemiyoruz. Şimdilik ciddi bir artışın beklendiğini göremiyoruz” diye konuştu.

'Rus pazarında talep azalmasına neden olur'

Türk otelcilerin fiyat politikasında ciddi değişim olsa dahi bunun Rus pazarında sezonun tümünü etkileyecek çok büyük bir talep azalmasına neden olmayacağını öngören Lomidze, şöyle konuştu:

“2019 deneyimlerimize göre, Türk turizm ürününün tutarının artmasının hemen ardından Rus tüketiciler tarafından talebin azalmaya başlayacağı tahmin edilebilir, bu durum otelcileri, en yoğun sezonda bir kez daha fiyat düşürmek zorunda bırakacak. Bu yıl böyle olmuştu ve sonuçta Türkiye, Rusya’dan rekor sayıda konuk ağırlamış oldu.”

ATOR’dan verilen bilgiye göre bu yılın ilk 6 aylık döneminde 2.7 milyonun üzerinde Rusya vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etti. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemdeki sayıdan yüzde 13.91 fazla. Son 2 yılın aynı dönemleri ile karşılaştırılacak olursa Türkiye’ye gelen Rus turistlerin genel turist sayısındaki payı 2017’de yüzde 13.81, 2018’deyse yüzde 14.9 oranında artış olduğu görülüyor.