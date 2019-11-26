Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye Avangard füze sistemini gösterdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avangard füze sistemlerinin 24-26 Kasım’da Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3Anlaşması’nın uygulanması kapsamında Amerikalı müfettişlere gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, “Rus tarafı, anlaşmanın sürdürülebilirliğinin ve verimliliğinin sağlanması amacıyla gösteri düzenledi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Avangard füze sistemlerinin önümüzdeki aralıkta askeri nöbete başlamasının planlandığı kaydedildi.

Rusya, dünyada süpersonik silaha sahip olduğunu resmen duyurmuş olan tek ülke. Avangard füzeleri, geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak, atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebiliyor ve ses hızının 20 katına ulaşabiliyor. Füzelerin hareket halinde kanatlı bölümleri sayesinde hem yanlara, hem de yukarı ve aşağıya doğru ‘derin manevra’ yapabilme özelliği bulunuyor ve bu sayede dünyanın hiçbir hava savunma sistemi tarafından önlenemiyor.

Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren START-3 Anlaşması, iki ülke arasında yapılan ve hala geçerliliğini koruyan tek anlaşma. Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3’ün geçerlilik süresi 2021’de dolacak.