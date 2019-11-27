Rus Dışişleri: Türkiye’ye S-400 sevkiyatı NATO’nun güvenliğini tehdit etme amaçlı değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının NATO da dahil olmak üzere, üçüncü bir tarafın güvenliğinin tehdit etme amaçlı olmadığını ifade etti.

Üst düzey bir Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynağı, Sputnik’in NATO yetkililerinin Türkiye’ye S-400 sevkiyatının İttifak ve bölgenin güvenliği için tehdit oluşturabileceği açıklamalarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Kaynak, “Sevkiyatlarımız kesinlikle birilerinin güvenliğini baltalamaya yönelik değil. Bu tamamen bir savunma silahı” dedi.

Kaynak açıklamalarına “Askeri-teknik işbirliğine ilişkin yasamız, sorumluluklarımız ve uluslararası anlaşmalara aykırı olabilecek sevkiyatlar gerçekleştirmiyoruz” sözleriyle devam etti.