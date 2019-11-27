FSB, Rusya’nın askeri-uzay gelişmeleri hakkında yabancı istihbaratlara bilgi satma girişimini açığa çıkardı

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nin başkenti İjevsk’ten bir kişinin yabancı istihbarat servislerine Rusya’nın gizli askeri-uzay gelişmeleriyle ilgili bilgi satma girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) açıklamasına göre, İjevsk’ten bir adam yabancı istihbarat servislerine Rusya’nın gizli askeri-uzay gelişmeleriyle ilgili bilgi satmaya çalıştı.

Söz konusu kişi Udmurtya’da ‘başlıca amacı özel bilgi edinmek olan’ bir örgüt kurmak istiyordu.

İncelemeler sonucunda zanlının daha önce devlet bilgilerine erişimi olduğu anlaşıldı, ancak şimdi bir erişimi bulunmuyor.

Zanlının eylemlerinin arkasında yatan neden ise ‘zengin olma arzusuydu’.

Durum henüz vatana ihanet boyutuna ulaşmadığı için konuyla ilgili cezai dava başlatılmadı, ancak ‘suç işlenmesi için koşullar yaratan eylemlerin kabul edilemez olduğuna’ dair resmi uyarıda bulunuldu.

Zanlının gizli bilgi kaynağının tam olarak neresi olduğu ise aktarılmadı.