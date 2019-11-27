Rus helikopterleri Suriye’nin kuzeyindeki devriye bölgelerini genişletiyor

Rus askerleri üç haftadır Suriye’nin kuzeyindeki semalarda görev yapıyor. Askeri helikopterlerin kontrolündeki bölge sürekli genişliyor ve şimdilerde Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusundaki vilayetlerin büyük kısmı devriye bölgesinde kalıyor.

Suriye’nin kuzeyinde üç haftadır havadan devriye görevi yürüten Rus helikopterlerinin kontrol alanı sürekli genişliyor.

Helikopterler yalnızca karada Suriye-Türkiye sınırında devriye görevindeki Rus askeri polislerini desteklemekle kalmıyor, ayrıca insani yardım dağıtım noktalarının güvenliğini de sağlıyor. Bu yardım noktalarının sayısı Haseke ve Halep’te her geçen gün artıyor.

Gazetecilere konuşan Mi-8 helikopteri pilotu Artyom Solovyov, “Her gün iki ya da üç Mi-8 helikopteri ile saatte 200 kilometre hızla son derece alçak irtifadan uçuş gerçekleştiriliyor. Devriye görevi yaklaşık iki saat sürüyor” dedi.

Rus hava devriye güçlerinin bulunduğu bölgede Suriye’nin en büyük iki hidroelektrik santrali bulunuyor (Rakka’daki Tabka ve Halep’in kuzeydoğusundaki Tişrin). Bu santrallerin ikisi de Fırat Nehri üzerinde ve ülkenin birçok bölgesine elektrik sağladığı için stratejik önem taşıyorlar.

‘Günün her saati hazırız’

Mi-35 helikopteri pilotu Aleksey Trefilov’a göre, uçuşlar genel olarak Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştiriliyor. Trefilov, “Çok alçak mesafeden uçuş yapıyoruz ve gece-gündüz her saatte görev için hazırız. Araç ve insan kalabalığı olmamasına dikkat ediyoruz” dedi.

Güvenliğin sağlanması için uçuşlar sırasında helikopterlerin çok alçaktan hareket etmesi gerekiyor. Bu yükseklik bazen yalnızca 30-35 metreye iniyor.