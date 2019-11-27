Sputnik’in Moskova’daki yılbaşı ağacı, dünyanın farklı yerlerinden 33 dilde haber aktaracak

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da bulunan tarihi GUM alışveriş merkezinde Sputnik radyo ve haber ajansının dijital çam ağacı yerleştirildi. Bu yıl beşinci yılını kutlayan Sputnik’in yılbaşı ağacı Moskovalılara bir hediye oldu. Ağaç, tüm dünyadan yeni yıl haberlerini 33 dilde aktaracak.

Sputnik radyo ve haber ajansı, bu yıl beşinci yıldönümü olması dolayısıyla Moskova’daki GUM’a dijital çam ağacı yerleştirildi. AVM ziyaretçileri, çam ağacının üzerindeki kayan şeritlerden dünyanın dört bir yanından haberleri öğrenebilecek. Haberler 33 dilde aktarılacak.

Ziyaretçiler, Sputnik ve RİA Novosti okuyucuları, çam ağacına yeni yıl dileklerini gönderebilecek.

Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansının Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Sergey Koçetkov, “Sputnik 33 dilde hizmet veriyor. Muhabirlerimiz dünyanın her yerinde görev yapıyor. Buraya, Moskova’nın merkezine dünyanın farklı yerlerinden turistler geliyor. Sputnik ağacını beğenmelerini, yaklaşıp anadillerinde yeni yıl tebrik mesajlarını okumalarını ve başka ülkelerde yeni yılın nasıl kutlandığını öğrenmelerini umuyorum” dedi.